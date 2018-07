Threestones’ TSC Gefcare Real Estate Fund vollständig investiert

Die TSC Real Estate Germany GmbH hat für den TSC Gefcare Real Estate Fund (Gefcare) vier weitere Pflegeheime erworben.Der Anfang 2015 aufgelegte Gefcare-Fonds ist damit vollständig investiert und umfasst 28 deutschlandweit verteilte Pflegeimmobilien mit insgesamt rund 2.900 Betten sowie 401 Apartments für betreutes Wohnen.

.

Die in Cham, Lam, Ingolstadt und Sigmaringen gelegenen Immobilien umfassen insgesamt 311 Betten sowie zusätzlich 81 Apartments für betreutes Wohnen. Sie sind für 20 Jahre vermietet und werden von der renommierten ProCurand Unternehmensgruppe betrieben.



Der 2017 initiierte TSC Eurocare Real Estate Fund (Eurocare) befindet sich dagegen noch in der Investitionsphase. Für ihn wurden bislang fünf Pflegeimmobilien erworben, davon zwei in Deutschland und drei in Italien. Das Final Equity Closing wird für Ende 2018 angestrebt. Der geschlossene Immobilien-Spezial-AIF investiert in Pflegeimmobilien in Deutschland, Italien und Spanien und hat ein Zielvolumen von rund 550 Mio. Euro Bruttofondsvermögen.