Threestones-Fonds kauft Augenklinik Bellevue in Kiel

Der Threestones Capital Eurocare IV Fund hat mit dem Ankauf der Augenklinik Bellevue in Kiel sein Portfolio erweitert. Die 1902 erbaute Liegenschaft mit repräsentativem Charakter wurde 2009 um einen Anbau erweitert und hält auf insgesamt über 3.500 m² vermietbarer Fläche 12 Patientenzimmer und vier Operationssäle vor.

.