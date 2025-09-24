Etabliertes Haus
Threestones-Fonds kauft Augenklinik Bellevue in Kiel
Der Threestones Capital Eurocare IV Fund hat mit dem Ankauf der Augenklinik Bellevue in Kiel sein Portfolio erweitert. Die 1902 erbaute Liegenschaft mit repräsentativem Charakter wurde 2009 um einen Anbau erweitert und hält auf insgesamt über 3.500 m² vermietbarer Fläche 12 Patientenzimmer und vier Operationssäle vor.
„Mit dieser etablierten Augenklinik in einer Landeshauptstadt konnten wir eine hochattraktive und wertvolle Ergänzung für das Fondsportfolio gewinnen“, erläutert Maximilian Woiczikowsky, Director Investment Management und Prokurist bei TSC Real Estate.
Die Klinik in der Lindenallee 21-23 in zentraler Lage in Kiel nimmt vor Ort eine dominante Stellung in der gesundheitlichen Versorgung im Bereich Augenheilkunde ein und bietet ein umfassendes Angebot an Augenbehandlungen und -operationen, das von grundlegenden Korrekturen bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen reicht. Das Objekt befindet sich in einem guten Zustand und ist sehr langfristig an einen renommierten und europaweit agierenden Gesundheitskonzern mit 20+ Standorten in Deutschland vermietet.
„Diese Transaktion schließt die Investmentphase des Fonds erfolgreich ab. Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren konnten wir, trotz eines herausfordernden Marktumfeldes, sehr attraktive Investitionen tätigen. Dies zeigt auch, dass mit einem guten Team, einer über Jahre aufgebauten Marktdurchdringung und der nötigen Professionalität Erfolge in schwierigen Zeiten erzielt werden können. Das Nachfolgevehikel des Fonds erfreut sich bereits umfangreicher Kapitalzusagen, sodass wir positiv gestimmt sind, kurzfristig weitere Transaktionen vermelden zu können“, so Berthold Becker, Geschäftsführer bei TSC Real Estate.
TSC Real Estate ist für den Fonds als operativer Partner tätig und langfristig mit der Transaktionsberatung, dem Asset- und Property-Management, ESG-Leistungen, dem technischen Management, der Buchhaltung und der Administration der Objektgesellschaften betraut. Beim Erwerb der Immobilie wurde die Käuferseite von KL Gates (rechtlich), Drees & Sommer (technisch) und Savills (Valuation) beraten. Vermittelnd tätig war Colliers.