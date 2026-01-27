Thorsten Schrieber verlässt DJE nach über 15 Jahren

Thorsten Schrieber scheidet zum 31. März 2026 aus dem Vorstand der DJE Kapital AG aus. Der erfahrene Vertriebsexperte will sich künftig neuen Aufgaben in Frankfurt widmen. Sein Nachfolger wird Christian Janas, der seit 2019 im Unternehmen tätig ist und bereits über 30 Jahre Branchenerfahrung mitbringt.

.

Während seiner Zeit im Unternehmen verantwortete Thorsten Schrieber neben den Bereichen Sales (Wholesale/Retail und Institutional) sowie Marketing und PR auch die Ressorts Produktmanagement, Investment Operations, Client Service und Institutionelles Portfoliomanagement. Darüber hinaus wird er zum gleichen Zeitpunkt sein Mandat als Verwaltungsrat der DJE Investment S.A. in Luxemburg niederlegen.



„Es war eine herausragende Zeit, DJE über lange Jahre auf ihrem Wachstumsweg begleiten zu dürfen. Nun möchte ich mich jedoch einer neuen Herausforderung an meiner früheren Wirkungsstätte in Frankfurt am Main widmen“, sagt Schrieber.



Die DJE Kapital AG ist heute mit rund 17 Mrd. € Assets under Management und etwa 200 Mitarbeitenden einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter und Fondsmanager im deutschsprachigen Raum.



Zur Entscheidung von Thorsten Schrieber sagt Dr. Jens Ehrhardt: „Unsere Zusammenarbeit im Vorstand war dynamisch und inspirierend sowie von vielen gemeinsamen Erfolgen gekennzeichnet. Man bleibt auch in der Zukunft freundschaftlich verbunden, zumal die gemeinsame persönliche Verbindung bereits seit über 30 Jahren besteht.“



Thorsten Schrieber war zuvor unter anderem für die Zürich Invest tätig und fungierte als Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH, im Rahmen derer bereits gemeinsame Projekte realisiert wurden.



In den vergangenen zehn Jahren konnte insbesondere der Blockbuster-Fonds DJE – Zins & Dividende sein Volumen auf jetzt 4,5 Mrd. € versechsfachen. Diese Entwicklung hat auch die institutionelle Seite des Unternehmens geprägt, die sich nachhaltig entwickelt und auf die Märkte in Italien, Spanien und Portugal ausgeweitet hat.



Neben den Vertriebserfolgen während der Amtszeit von Thorsten Schrieber gehörten auch regulatorische Meilensteine wie die Umsetzung von MiFID II sowie die Einführung von ESG-Standards zu seinen Aufgaben. „In erster Linie hat der teamübergreifende Spirit, alle Themen und Herausforderungen gemeinsam und erfolgreich anzugehen, unsere Position im Markt nachhaltig gestärkt“, so Schrieber. Ein aktuelles Beispiel für die Innovationskraft ist die Auflegung zweier aktiver ETFs in Kooperation mit Xtrackers/DWS.



Ab dem 1. April 2026 übernimmt Vorstandsmitglied Christian Janas die Verantwortung für die bisherigen Geschäftsbereiche von Thorsten Schrieber. Janas verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Asset-Management-Branche und ist seit 2019 im Unternehmen tätig. Neben seinen neuen Aufgaben bleibt er weiterhin für die Bereiche Individuelle Vermögensverwaltung und Online-Vermögensverwaltung zuständig.



Das operative Geschäft wird auch künftig von langjährig erfahrenen Führungskräften verantwortet. Damit ist eine reibungslose Übergabe ebenso gewährleistet wie Kontinuität, Stabilität und hohe Qualität.