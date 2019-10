Thorsten Rauch verstärkt La Française als Director Sales in Frankfurt

Thorsten Rauch

© Manjit Jari/La Française

La Française setzt seine Entwicklungsstrategie für Deutschland fort und hat mit Thorsten Rauch das Vertriebsteam in Frankfurt verstärkt. „Mit Thorsten Rauch haben wir einen Experten mit langjähriger Vertriebserfahrung für den Ausbau unseres Geschäfts in Deutschland und Österreich gewonnen. Er wird in der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern neue Akzente setzen und unsere bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen weiter ausbauen“, so Kay Scherf, Head of Sales bei der La Française Asset Management GmbH.

.

Seit 1. Oktober unterstützt Thorsten Rauch als Director Sales für die Bereiche Retail und Wholesale das Team in Frankfurt. In dieser Funktion wird er die Investmentexpertise von La Française in den Bereichen Fixed-Income, Absolute-Return und Nachhaltigkeit im deutschen und österreichischen Markt positionieren. Er berichtet an Kay Scherf.



„Die vor mir liegenden Aufgaben bei La Française Asset Management sind spannend – insbesondere auch aufgrund der sehr interessanten Produktpalette, die vom Veri ETF-Dachfonds über den Ve-RI Listed Infrastructure und den REIT-Fonds bis hin zum La Française Lux – Inflection Point Carbon Impact Global reicht“, freut sich Rauch auf die neue Herausforderung.



Rauch war zuvor für die Bantleon AG tätig, wo er als Leiter Relationship Management die Vertriebspartner in Deutschland und Österreich betreute. Weitere Stationen des diplomierten Betriebswirts waren in den vergangenen rund 20 Jahren u. a. Smart-Invest, AXA Asset Managers und die Deutsche Investment Trust.