Thorsten Kraus wechselt zu E&G Real Estate

Mit Wirkung zum 1. September übernimmt Thorsten Kraus MRICS (39) die Leitung des Münchner Investmentteams und wird darüber hinaus, den weiteren strategischen Ausbau des Investmentgeschäftes von E&G Real Estate vorantreiben.

In seine neue Position bringt Kraus mehr als vierzehn Jahre Transaktionserfahrung auf dem Münchner Gewerbeimmobilienmarkt mit. Während seiner bisherigen Laufbahn durchlief der 39-jährige verschiedene Positionen im gewerblichen Vermietungs- und Investmentgeschäft - unter anderem bei Cushman & Wakefield, Knight Frank sowie zuletzt bei Frank Immobilien.



„Es freut uns außerordentlich, dass wir Thorsten Kraus als Leiter für unser Investmentteam und den weiteren Ausbau von E&G Real Estate gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir vorhandene Marktpotenziale ergreifen und die Synergien, mit unserem sehr erfolgreichen Vermietungsteam, weiter stärken,“ erklärt Alexander Zigan, Geschäftsführer von E & G Real Estate München.

„Wir sind bereits seit mehr als 23 Jahren mit unserem Standort auf dem Münchner Gewerbeimmobilienmarkt tätig. Aktuell sind hier 14 Mitarbeitende in den Bereichen gewerbliche Immobilieninvestments und Bürovermietung tätig. Für den eingeschlagenen Wachstumspfad werden wir unser Team weiter kontinuierlich ausbauen“, so Zigan weiter.