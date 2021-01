Thomas Zigahn verstärkt Rohrer-Geschäftsführung

Thomas Ziegahn

© Foto Sauter, München

Nach Sven Keussen und Felix Nuss beruft Rohrer mit Thomas Zigahn einen weiteren Geschäftsführer. und komplettiert sein Trio in der Management-Ebene. Das Immobilienunternehmen treibt damit seine interne Umstrukturierung weiter voran und reagiert auf den Anstieg an Vermittlungs- und Management-Mandaten.

Als langjähriger Geschäftsführer der Colliers Management GmbH und in Führungsfunktionen im Immobilienbereich der Unicredit sammelte Zigahn umfangreiche Erfahrungen in kaufmännischen Leitungsaufgaben und in Zusammenarbeit mit institutionellen und privaten Anlegern. Zigahn wird neben der Unternehmenssteuerung der Rohrer Immobilien GmbH auch die kaufmännische Leitung des Immobiliendienstleisters übernehmen.



„Aufgrund unseres dynamischen Wachstums, durch den Zuwachs an Vermittlungs- und Management-Mandaten privater und institutioneller Auftraggeber, Erbengemeinschaften sowie Nachlassverwalter, haben wir ein strukturelles Wachstum eingeläutet und freuen uns sehr, Thomas Zigahn als unseren neuen kaufmännischen Geschäftsführer bei uns an Bord zu haben“, erklärt Sven Keussen die Personalie.