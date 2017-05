Thomas Willms verstärkt die Deutsche Hospitality

Nachdem die Übernahme von Starwood durch Marriott dem Osteuropa- und Zentraleuropa-Chef Thomas Willms (56) seinen Job gekostet hat,wird er ab dem 1. Juni als Vorstand der Deutschen Hospitality vorstehen. Die Erweiterung des Vorstandes ist unter anderem eine Weichenstellung für die zukünftige Expansion der Deutschen Hospitality im In- und Ausland. Als Chief Operating Officer wird er für Operations sowie für Vertrieb und Marketing der Marken Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel zuständig sein.

Thomas Willms hat zuletzt als Senior Vice President der Starwood Hotels & Resorts alle Hotels und Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa verantwortet. Zuvor war er bei der ArabellaStarwood Hotelmanagement GmbH als G...

