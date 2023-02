Thomas Wenzel rückt bei Bell in die Chefetage auf

Thomas Wenzel

© BMC

Thomas Wenzel (44), der in 2019 nach zehnjähriger Firmenzugehörigkeit zum Partner aufgerückt ist, steigt in 2023 nun die Führungsetage bei Bell Management Consultants auf. Gemeinsam mit Gründer und Partner Dr. Markus G. Bell bildet er die Geschäftsführung. Beide verantworten die strategische Entwicklung und Akquisition, eigenverantwortlich ist Wenzel für die Bereiche Marketing und Kommunikation zuständig.

.

Wenzel startete seine Karriere bei BMC im Oktober 2009, wo er zunächst als Senior Manager und ab 2019 als Partner tätig war. Zuvor war der Diplom-Betriebswirt für Bau und Immobilien als Analyst bei der Metro Group Asset Management und der DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds tätig.



Bei BMC war Thomas Wenzel 2020 maßgeblich an der Gründung der Initiative ESG Circle of Real Estate (ECORE) beteiligt. Die Brancheninitiative zur Erarbeitung und Etablierung eines belastbaren und marktfähigen europäischen Branchenstandards zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienportfolios zählt mittlerweile über 150 Mitglieder. BMC fungiert als neutrale Steuerungs- und Koordinationseinheit der Initiative.



„Gemeinsam werden wir die Weiterentwicklung der BMC insbesondere aber der Initiative ECORE vorantreiben, um das Ziel einer nachhaltigen Immobilienwirtschaft zu erreichen“, so Dr. Markus G. Bell.