Thomas Veith wird Global Leader Real Estate bei PwC

Die sich dynamisch steigernde Bedeutung des Real Estate-Geschäfts bei PwC verdeutlichen vier Personalien, die die strategische Entwicklung in diesem Bereich nachhaltig voranbringen werden. Thomas Veith wird Global Leader Real Estate, zeitgleich wird das Team durch die Ernennung von drei neuen Partnern gestärkt.

.

Thomas Veith, seit 2000 bei PwC und Partner seit 2007, hat mit Wirkung zum 1. Juli 2022 in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld als neuer Global Real Estate Leader die Verantwortung für das weltweite Real Estate-Geschäft bei PwC von Craig Hughes übernommen. Veith zeichnet wie bisher auch weiterhin verantwortlich für das deutsche Real Asset Team.



Thomas Veith blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im grenzüberschreitenden Immobilienbusiness zurück. Die von ihm in Deutschland erfolgreich auf den Weg gebrachte Transformation im Immobilienbereich, insbesondere bei der Digitalisierung und beim Thema ESG sowie bei der Stärkung des Bereichs Occupier Services und nicht zuletzt beim Ausbau der Deals-Plattform, gewinnt nun unternehmensstrategisch eine herausragende Relevanz in Gestalt global dimensionierter Aufgaben.



Das Real Estate Team Deutschland wird durch drei neue Partner gestärkt. Rita Marie Roland ist seit 2007 bei PwC am Standort Frankfurt im Bereich Real Estate Advisory tätig. Die Diplom-Wirtschaftsingenieurin berät nationale und internationale Kunden bei Immobilientransaktionen insbesondere in punkto Financial Due Diligence. Sie verantwortet aber auch die Themen Immobilienfinanzierung und -restrukturierung. „Office of the Future“, eine in Deutschland PwC-weite Initiative, wird wesentlich von ihr vorangetrieben.



Martin Blömer, seit 2011 bei PwC, ist als Steuerberater im Bereich Real Estate Tax in Berlin tätig und spezialisiert auf die steuerliche Beratung von Finanzinvestoren mit besonderem Fokus auf nationale und internationale Immobilientransaktionen.



Benjamin Schrödl, seit 2013 bei PwC, leitet das M&A Real Estate Team Berlin mit Schwerpunkt Verkauf und buy side Transaktionen. M&A und strategische Beratung im Immobilienbereich gehören zu seinen Kernkompetenzen.