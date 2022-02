Thomas Schwarz wird Leiter Investment bei Böcker Wohnimmobilien

Thomas Schwarz (60) ist seit dem 1. Februar als Leiter Investment für das Düsseldorfer Maklerunternehmen an Bord. Der erfahrene Transaktionsmanager kommt von Dr. Lübke und Kelber und wird den Investment-Bereich ausbauen.

.

In seinen Aufgabenbereich gehören die Positionierung von Immobilien am Markt sowie die Akquisition von Anlage- und Renditeobjekten. Seine Funktion wird Schwarz von der Filiale in der Nordstraße in Düsseldorf aus wahrnehmen. Der Immobilienökonom und Fachmann für Darlehensvermittlung berichtet an Thomas Schüttken, Geschäftsführer von Böcker-Wohnimmobilien.



Schwarz war bei Dr. Lübke und Kelber zuletzt als „Senior Transaction Manager“ für den Bereich Residential tätig. Zuvor war er in der Funktion des „Investment Senior-Manager“ bei S Corpus Immobilienmakler GmbH, ebenfalls in Düsseldorf, beschäftigt.