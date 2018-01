IFM Immobilien: Thomas Schulze Wischeler übernimmt den Vorstandsvorsitz

Nach über fünf Jahren verlässt der Vorstandsvorsitzende, Volker de Boer (68), das Unternehmen zum 31. März 2018 und übergibt den Vorstandsvorsitz planmäßig an seinen Vorstandskollegen Thomas Schulze Wischeler (36), der an der Seite von de Boer als COO das operative Geschäft verantwortet.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. IFM Immobilien AG

Der designierte CEO Schulze Wischeler wird den in 2017 gemeinsam aufgestellten Businessplan in den kommenden Jahren umsetzen und die IFM Immobilien als Immobilienprojektentwickler in die Zukunft führen.



Thomas Schulze Wischeler ist seit 2010 für das Unternehmen tätig - zunächst als Assistant to CEO, dann ab 2013 im Vorstand als CIO und ab 2016 als COO. Zusammen mit de Boer hat Schulze Wischeler die in den letzten Jahren erfolgten Verkäufe von 9 Objekten mit einem Volumen von etwa 390 Mio. Euro und die Entwicklung des Projektes „Kureck“ operativ maßgeblich vorangetrieben und gleichzeitig ein weitreichendes Netzwerk für die IFM Immobilien aufgebaut.