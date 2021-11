Thomas Schmengler verstärkt StoneVest AG

Thomas Schmengler

© Mara Monetti Fotografie

Die StoneVest AG holt sich weitere Expertise ins Haus: Thomas Schmengler, ehemaliger Geschäftsführer der Deka Immobilien, wird das Unternehmen als externer Real Estate Investment Consultant bei seiner Expansion im Markt für Logistik-und Light-Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum begleiten.

Thomas Schmengler kommt bei StoneVest für das Sourcing sowie den An- und Verkauf von Logistik- und Light-Industrial-Objekten an Bord. StoneVest wurde Anfang 2021 von Dr. Wulf Meinel und Bruce Jenyon, gegründet. Das Unternehmen will in den nächsten drei bis fünf Jahren rund 500 Mio. Euro in „Light-Industrial“- und Logistikimmobilien im deutschsprachigen Raum investieren. Dazu hat das Unternehmen die Investment-Plattform „Industrial Property Europe (IPE)“ unter luxemburgischem Recht aufgelegt. Die Gelder werden von institutionellen Investoren und Family Offices eingesammelt. StoneVest agiert als Co-Investor und Asset Manager. Mehrere Assets im süddeutschen Raum wurden bereits akquiriert.



„Wir werden mit StoneVest weiter in den wachsenden Markt für Logistik-und Light-Industrial Immobilien in der europäischen DACH-Region expandieren. Die Gespräche für weitere Investmentzusagen und Ankäufe sind bereits weit fortgeschritten. Wir freuen uns, nun die große Expertise von Thomas an unserer Seite zu wissen“, sagt Bruce Jenyon, Partner von StoneVest.



Thomas Schmengler blickt auf eine der längsten Karrieren in der deutschen Immobilienwirtschaft zurück. 2019 ging er auf eigenen Wunsch, nach knapp 39 Jahren in der Immobilienbranche und elf Jahren bei der Deka, in den Ruhestand, um sich auf Aufsichtsratmandate bei ausgewählten Unternehmen zu konzentrieren. Der gebürtige Koblenzer war zuletzt Geschäftsführer der Deka Immobilien GmbH sowie der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Immobilien Investment GmbH.



Vor seinem Wechsel zur Deka war der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler Geschäftsführer der KIZ-Gruppe, einem Bauträgerunternehmen aus Bad Soden-Salmünster. Davor arbeitete er rund 18 Jahre bei Jones Lang LaSalle und verantwortete dort zuletzt als Mitglied des Management Boards und International Director das Deutschlandgeschäft im Vermietungs- und Investmentbereich. Zudem leitete er die Frankfurter Niederlassung von Jones Lang LaSalle.