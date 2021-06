Der Schmuckanbieter Thomas Sabo hat ein Ladenlokal in 1a-Lage an der Perusastraße 3 in München angemietet. Das Unternehmen sicherte sich die Mietfläche von rund 40 m² im Erdgeschoss für die neue Repräsentanz in exponierter Lage der Münchner Innenstadt. Der Store wurde von Realkon Immobilien vermittelt, die Thomas Saba im Rahmen…

[…]