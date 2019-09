PropTech CoPlannery holt Thomas Rücker in den Beirat

Thomas Rücker

Das Berliner PropTech Unternehmen CoPlannery gewinnt den Kommunikationsexperten Thomas Rücker für seinen Beirat. Rücker ist Geschäftsführender Gesellschafter von Rueckerconsult. Neben Thomas Rücker unterstützen Dr. Michael Bütter und Frank D. Masuhr CoPlannery als Beiratsmitglieder.

CoPlannery ist ein digitales Market Network für die Planung, Entwicklung und Vermarktung von Neubauprojekten, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Anbieter von Neubauimmobilien mit Immobilienkäufern näher zusammenzubringen. Zudem begegnet das digitales Market Network Bauträgern mit der Bereitstellung eines digitalen Tools zur Digitalisierung der Vermarktungsprozesse.



„Thomas Rücker ist eine ideale fachliche und persönliche Ergänzung unseres Beirates. Mit Hilfe seines Netzwerkes und den von Rueckerconsult initiierten Veranstaltungen sowie dem Meinungsportal 'The Property Post' finden wir eine effiziente Umgebung, um die Bekanntheit und den Mehrwert von CoPlannery in die Branche zu kommunizieren“, sagt Thomas Gawlitta, Mitgründer von CoPlannery und ebenfalls Mitgründer Gewerbeimmobilienplattform Immobilienscout 24. „Damit haben wir – mit einem der besten Experten für Immobilien- und Bauprozesse, Frank D. Masuhr, sowie dem erfahrenen Investmentmanager, Dr. Michael Bütter – unseren Beirat in allen für das Wachstum von CoPlannery wichtigen Disziplinen gut besetzt“, so Gawlitta weiter.



Rücker wird als Beiratsmitglied CoPlannery strategisch und kommunikativ beraten. Er verfügt über eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Paderborn. Vor der Gründung von Rueckerconsult leitete er die Unternehmenskommunikation der GSW Immobilien AG in Berlin und der IVG Immobilien AG in Bonn. Zuvor war er nach seinem Studium im Prüfungsbereich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Köln beschäftigt. „Aus meiner Sicht ist das Konzept von CoPlannery sehr vielversprechend und bedient hervorragend die digitalen Bedürfnisse der Immobilienwirtschaft. Die Digitalisierung unserer Branche ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Da müssen auch wir als Kommunikationsberater eng am Ball bleiben", so Thomas Rücker.



Die Plattform soll messbare Ineffizienzen reduzieren. Dazu nutzt sie eine Technologiekombination aus einem datengetriebenen Wohnungskonfigurator und einem Robo-Advisor. Durch die erhobenen Datenmengen aus dem Wohnungskonfigurator lassen sich so für den Bauträger die marktgerechte Kombination von verschiedenen Wohnungsgrößen für ein geplantes Neubauvorhaben ableiten, so dass der Wohnungsmix im Gebäude der Nachfragesituation entspricht. Experten bezeichnen dies als Crowdbuilding. Basierend auf dem Instrument der Künstlichen Intelligenz lassen sich mit zunehmender Datenmenge marktkonforme Gebäudetypologien bis auf Mikrolagen herunterbrechen.



Darüber hinaus bietet CoPlannery Bauträgern eine Lösung zur Digitalisierung des Vermarktungsprozesses. Mit dessen Einsatz können Teilnehmer nicht nur schneller zu Endkäufern konvertiert werden - die Branche erhält so auch erstmalig die Möglichkeit, eine enge Beziehung zum Kunden aufzubauen.



Die Anwendung der Plattform ist für Immobilienanbieter wie für Kunden gleichermaßen leicht zu bedienen: Sie erhalten Zugang zur CoPlannery-Plattform und können dort Projekte anlegen, die entweder vermarktet oder vorvermarktet werden sollen. Zudem erhalten sie über einen Account Zugang zu Echtzeitdaten über die Performance der Kampagnen samt Interessentenanfragen und Wohnungskonfiguration.



Während der Begriff “Mass Customization” in anderen Industrien fester Bestandteil ist, fehlen im Immobilienwesen jegliche Möglichkeiten. Bisher erfolgt die Planung, Vermarktung und Realisierung von Wohnimmobilien über einen standardisierten Prozess. Dies möchte CoPlannery mit einem auf den Bedarf abgestimmten, digitalen Angebot ändern. Durch neue Funktionen und die Einbeziehung des Immobilienkäufers wird der Gesamtprozess für Bauträger nicht nur schlanker, sondern auch effizienter und kostengünstiger.



„Mit unserer Plattform bringen wir Verkäufer und Käufer näher zusammen und schaffen einen transparenten Abgleich von Nachfrage und Angebot. Das beschleunigt den Vermarktungsprozess und spart Zeit und Kosten“, sagt Gründer Nadir Benkhellouf, ehemals RatePay und BillPay, abschließend.