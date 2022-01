Thomas Penske neuer Geschäftsführer der KVL Bauconsult Hamburg

Thomas Penske wurde zum neuen Geschäftsführer der KVL Bauconsult Hamburg GmbH bestellt. Er ist seit 2017 im Büro des Projektsteuerers tätig und wird künftig als Geschäftsführer und auch als Gesellschafter gemeinsam mit den Geschäftsführern Andreas Ligner und Sven Seehawer die weitere Unternehmensentwicklung am Standort verantworten.

.

Anastasija Diana Radke, Geschäftsführende Gesellschafterin KVL Bauconsult GmbH, über die neue Leitung: „Hamburg ist für KVL ein sehr wichtiger Standort mit großem Potenzial. Wir freuen uns, die Leitung unseres Büros in die erfahrenen Hände von Thomas Penske geben zu können, der in den vergangenen Jahren bereits als Senior Project Manager und Prokurist mit großer Umsicht und Expertise maßgeblich zur positiven Entwicklung der Hamburger Niederlassung beigetragen hat.“



Von Haus aus Architekt bringt Thomas Penske über zwanzig Jahre Berufserfahrung mit und hat federführend an der Realisierung einer Vielzahl von Projekten in Hamburg, Berlin und Basel mitgewirkt. Vor seinem Einstieg bei KVL war er lange Jahre als Projektleiter für das Hamburger Büro von Höhler+Partner Architekten sowie für das Basler Büro des Schweizer Generalplaners Burckhardt+Partner AG tätig.



„Hamburg wächst - in den nächsten zehn Jahren auf über zwei Millionen Einwohner, wir von KVL sind stolz darauf, unter anderem im Schulbau unseren Teil zur Entwicklung der Hansestadt beizutragen. Neben Bauvorhaben der öffentlichen Hand steuern wir Immobilienprojekte aller Assetklassen für unsere privaten Auftraggeber im Norden. Insbesondere der Wohnungsbau rückt für uns künftig stärker in den Fokus. Aktuell beschäftigen wir uns in vielen Projekten mit der Optimierung von Prozessen und der Entwicklung hin zu einem nachhaltigeren Bauen. Für unseren Standort streben wir für die nächsten Jahre ein gesundes Wachstum an – 2022 vergrößern wir uns dafür auch räumlich und beziehen zum Jahresende neue Büroflächen im Falkenried Quartier.“, sagt Thomas Penske zum geplanten Standortausbau.