Thomas Olek will in den Vorstandssessel der Preos

Publity-Chef Thomas Olek will offensichtlich in den Vorstandssessel der Preos Real Estate AG wechseln. Darüber hat der CEO den Aufsichtsrat der Publity heute in Kenntnis gesetzt. Als möglichen Starttermin als CEO bei Preos nannte Olek den 1. Januar 2021. Bei positivem Ausgang dieser Gespräche würde er seine Position als Vorstandsvorsitzender der Publity zum 31. Dezember 2020 niederlegen.

Publity ist mit rd. 87% an Preos beteiligt. Thomas Olek will seine mittelbare Beteiligung an Publity als langfristig orientierter Großaktionär weiter halten und in Abhängigkeit vom Börsenkurs auch künftig – wie bereits in der Vergangenheit – Aktien und Anleihen von Publity am Markt erwerben. Die bestehende Lock-up Vereinbarung für einen signifikanten Teil der Aktien von Olek bleibe von einem möglichen Ausscheiden aus dem Vorstand unberührt.



Zudem hat Thomas Olek sein Engagement für die Preos davon abhängig gemacht, dass angesichts des großen Zuspruchs aus dem Aktionärskreis anstelle der zunächst geplanten Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 erneut eine Ausgabe von Gratisaktien erwogen wird. Zusätzlich hat Olek die Durchführung einer 10 %-Barkapitalerhöhung im Januar 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gefordert. Beide Maßnahmen sollen dazu dienen, der Preos die für die Fortsetzung ihres dynamischen Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern. Als mögliche Zeichnerin der Barkapitalerhöhung käme insbesondere die Publity in Betracht. Der Aufsichtsrat steht diesen Zielen und Vorstellungen von Olek laut der Unternehmensmeldung positiv gegenüber.



Sollte der Wechsel der Chefsessel klappen, will Olek bei Preos vor allem die am 10. September beschlossene Internationalisierung vorantreiben. In diesem Zuge sollen länderbezogene Investmentvehikel gegründet werden. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem jeweiligen Zielmarkt börsennotiert oder in bereits börsennotierte Gesellschaften eingebracht werden. Anschließend ist geplant, die Aktien der jeweiligen börsennotierten Gesellschaften zu tokenisieren. Hierzu plant die Preos, eine eigenständige Technologie-Gesellschaft aufzusetzen, die die für die Tokenisierung erforderliche Blockchain-Technologie bündelt und sich zudem mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den Bereichen Immobilieninvestment sowie Immobilienverwaltung und -management befasst.



In einem ersten Schritt sollen großvolumige Immobilien in Luxemburg und Paris und anschließend in London, Wien, Mailand und Madrid erworben werden. Erste Investitionen in Immobilien in Luxemburg und Paris sollen bereits ab dem vierten Quartal 2020 erfolgen. Zu diesem Zweck hat die Preos zunächst eine Digitalisierung des Immobilienmarktes von Luxemburg in Auftrag gegeben. Die Digitalisierung der Märkte Paris, London, Wien, Mailand und Madrid soll bis Ende 2021 folgen.