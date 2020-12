Thomas Olek scheidet als CEO bei Publity aus

Thomas Olek, Vorsitzende des Vorstands (CEO) der Publity AG, wird seine Vorstandsposition zum 31. Dezember 2020 beenden. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit. Der Vorstand wird somit künftig aus den bisherigen Vorständen Frank Schneider und Stephan Kunath bestehen. Ab Jahresbeginn 2021 wird Olek als Berater die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung, die als wesentliche Erfolgsfaktoren für die weitere Entwicklung von Publity und ihren Konzerngesellschaften identifiziert worden sind, für den gesamten Konzern fortentwickeln.

Olek hat den Aufsichtsrat daher auch davon in Kenntnis gesetzt, dass die Gespräche mit dem Aufsichtsrat der Publity Tochtergesellschaft Preos Global Office Real Estate & Technology AG über die Übernahme einer Vorstandsposition bei der Preos aufgeschoben worden sind. Der Preos-Konzern hat derweil sein Vorstandsteam verstärkt: Mit Beschluss vom 16.11.2020 hat der Aufsichtsrat den Rechtsanwalt Stephan Noetzel zum weiteren Vorstandsmitglied der Preos neben Frederik Mehlitz bestellt. Noetzel hat am 01.12.2020 im Vorstand die Position des Chief Operating Officer (COO) übernommen. Zuvor war er Head of NPL Services bei der Publity AG.



Thomas Olek hat gegenüber dem Aufsichtsrat der Publity erneut bekundet, auch langfristig weiter Großaktionär bleiben und seine Beteiligung in Abhängigkeit vom Börsenkurs weiter ausbauen zu wollen. Auch die bestehenden Lock-up Vereinbarungen blieben von dem Wechsel unberührt.



Wie Preos anlässlich der Entwicklung mitteilte, soll an den von Olek mit seinem Engagement für die Preos verbundenen Forderungen festgehalten werden. Anstelle einer Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 soll der Hauptversammlung im Jahr 2021 daher erneut eine Ausgabe von Gratisaktien zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Zudem soll auch an der erwogenen 10%‑Barkapitalerhöhung festgehalten werden. Voraussichtlich wird diese aber nicht bereits im Januar 2021, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 erfolgen. Langfristig plant die das Unternehmen weiterhin, ihre Aktie zu einem Dividendenwert mit einer Zielgröße von 5% des Aktienkurses zu entwickeln.