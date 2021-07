BNP REIM ernennt Thomas Kotyrba zum Head of Research

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany ernennt Thomas Kotyrba (39) zum neuen Head of Research Germany. Kotyrba ist seit 2016 als Senior Research Analyst bei BNP Paribas REIM Germany tätig. Mit der Beförderung auf die neu geschaffene Stelle will der Pionier der offenen Immobilienfonds in Deutschland seine Ressourcen im Bereich der Marktanalyse weiter stärken. Thomas Kotyrba übernimmt die Leitung des vierköpfigen Research-Teams mit Sitz in München mit Wirkung zum 1. Juli 2021.

.

Neben seinen Aufgaben in der Strategieentwicklung für die hauseigenen Fonds und Immobilienportfolios, der Beratung beim Ankauf und bei der Vermietung wird Thomas Kotyrba auch für eine stärkere Integration des deutschen Research-Teams innerhalb der europäischen BNP Paribas REIM-Business-Line verantwortlich sein. Vor seinem Eintritt bei BNP Paribas REIM Germany war er acht Jahre lang als Research Analyst bei der KanAm Grund Group tätig, wo er für europäische und deutsche Immobilienmärkte verantwortlich war und auch erste Prop-Tech-Erfahrungen sammeln konnte.



Thomas Kotyrba verfügt über zwei Studienabschlüsse: Neben seinem Magisterstudium der Wirtschaftsgeographie an der renommierten RWTH Aachen, absolvierte er Studienaufenthalte in Trondheim (Norwegen), Boston (USA) und in Hamburg, wo er vor zwei Jahren seinen Master in Wirtschaftsrecht (LL.M.) mit Spezialisierung auf internationales Wirtschafts- und Kartellrecht erfolgreich abschloss.