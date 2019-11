Thomas Klinke Immobilien GmbH erweitert Geschäftsführung

Die Thomas Klinke Immobilien GmbH hat Johannes von Petersdorff-Campen zum Geschäftsführer berufen. Damit werden die Geschäfte des Maklerunterunternehmens erstmalig mit einer Doppelspitze geführt.

.

Herr von Petersdorff-Campen und wir arbeiten bereits seit Anfang 2016 vertrauensvoll und erfolgreich zusammen.“, so Thomas Klinke. „Ich freue mich darauf gemeinsam mit Herrn von Petersdorff-Campen und unserem gesamten Team die Thomas Klinke Immobilien GmbH weiter zu entwickeln und die Kernkompetenzen des Unternehmens weiterhin so stark auszubauen.“



Von Petersdorff-Campen studierte Real Estate an der EBZ. Der Immobilienökonom war nach seinem Studium in seiner beruflichen Laufbahn in verschiedensten Positionen bei der Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH und zuletzt für die Meravis Bauträger GmbH tätig. Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer leitete Johannes von Petersdorff-Campen bereits als Prokurist die Thomas Klinke Immobilien GmbH. Ehrenamtlich ist Herr von Petersdorff-Campen zudem Standortleiter der Immobilienjunioren in Hamburg.