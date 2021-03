Thomas Graf wechselt von Drees & Sommer zur Alpine Finanz Bau

Thomas Graf

© Jannette Kneisel

Der erfahrene Real Estate Consultant Thomas Graf wechselt nach 10 Jahren bei Drees & Sommer als neuer Geschäftsführer zur Alpine Finanz Bau GmbH, wo er die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Uwe P. Tietz antritt. Dieser tritt aus der Geschäftsführung zurück und verabschiedet sich in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin beratend verbunden.

„Ich verfolge die Entwicklung der Airport Region schon seit vielen Jahren und freue mich, diese nun auch aktiv mitzugestalten“, erklärt Graf und ergänzt: „Die Geschäftsführung der Alpine Finanz, die seit 1990 am Standort Schönefeld vertreten ist, stellt für mich daher die logische Fortsetzung meines Berufslebens dar. In diesem familiengeführten Unternehmen genießen darüber hinaus Werte, wie Partnerschaftlichkeit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert, was in dieser schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit darstellt.“



Als eines der relevantesten Themen erwartet Thomas Graf nun die Vermietung & Vermarktung des Hub 3 als Erweiterung im Unternehmens-Campus BB Business Hub in Schönefeld. Daneben gilt die Alpine Finanz als einer der größten, privaten Bestandshalter von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften in der Airport Region Berlin Brandenburg und verfügt auch über Liegenschaften in Berlin. „Ich bin der festen Überzeugung, dass auch nach der aktuellen Corona-Pandemie der Bedarf an Bürogebäuden weiterhin existiert und wachsen wird. Der Arbeitsplatz der Zukunft wird jedoch neben der Arbeitsfunktion immer auch eine soziale Funktion innehaben. Entsprechend wichtig ist es, Raum für das soziale Miteinander und für den Austausch zu schaffen. Die enge Teeküche mit Neonlicht und kahle Großraumbüros sind von gestern“, so Graf. Der BB Business Hub verfügt daher beispielsweise über eine 600 m² große Gastro-Area, die wie bei einem Co-Working Space Platz zum Networking bietet.