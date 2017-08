Sachsen-Anhalt: Thomas Einsfelder neuer Geschäftsführer der IMG

Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) wird künftig von Thomas Einsfelder (43) als neuer Geschäftsführer geleitet. Er leitete zuletzt den Bereich Business Location Center, Förderung und Finanzierung und Internationale Services der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, hinter der als Public Private Partnership sowohl der Senat des Landes Berlin als auch über 270 Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen stehen.

Der neue Geschäftsführer startet auf einer soliden Basis, denn die Halbjahresbilanz der IMG kann sich sehen lassen. „Der IMG-Investorenservice ist ausgezeichnet in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Im ersten Halbjahr konnten wir uns 26 Mal in Standortwettbewerben durchsetzen. Elf der Unternehmen wollen sogar jeweils mehr als zehn Millionen Euro investieren – das ist Rekord seit der Gründung der IMG.„ Das sagte Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann heute bei einem Pressegespräch in Magdeburg. „Das Plus bei den Standortentscheidungen für Sachsen-Anhalt ist ein klarer Beleg für die guten Investitionsbedingungen im Land und für die engagierte Arbeit der IMG“, betonte der Minister.



Eines der größten arbeitsplatzschaffenden Projekte seit Gründung der IMG im Januar 2007 ist die Ansiedlung des Montage- und Verpackungszentrums der Schaeffler Automotive GmbH & Co.KG in Halle. 900 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt werden. Auch bei der Anzahl der Inbetriebnahmen steht im ersten Halbjahr 2017 eine deutliche Steigerung zu Buche: Durch 23 Produktionsstarts wurden fast 700 Dauerarbeitsplätze neu geschaffen und mehr als 1.600 gesichert.



Mit Blick auf die geplante strategische Neuausrichtung der IMG berichtete Minister Willingmann, dass eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des IMG-Aufsichtsrates wichtige Themen für das Programm zur Neuausrichtung festgelegt hat. Derzeit beraten verschiedene Arbeitsgruppen über die künftigen Schwerpunkte der IMG sowie über Maßnahmen für eine verbesserte Zusammenarbeit bei Wirtschaftsförderung und Landesmarketing zwischen den Beteiligten auf Landes- und Kommunalebene sowie in den Kammern. Dem neuen Geschäftsführer werde nun Gelegenheit zur Bestandsaufnahme gegeben. Ziel sei es, die Vorschläge zur strategischen Neuausrichtung der IMG zu Beginn des Jahres 2018 zu präsentieren.