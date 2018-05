Der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSiebenSat.1 Media, Thomas Ebeling (59), wird im Juni in den Aufsichtsrat der Apleona Gruppe eintreten und im August auch den Vorsitz übernehmen. Er folgt auf Manfred Wennemer, der den Immobiliendienstleister mit Sitz in Neu-Isenburg in dieser Funktion bi

[…]