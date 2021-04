Thomas Beyerle künftig an der Gif-Spitze

Auf der ersten virtuellen Mitgliederversammlung der Gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. wurde auch die Neubesetzung des Vorstands entschieden: Neuer Präsident wird Prof. Dr. Thomas Beyerle, zur Vizepräsidentin wurde Prof. Dr. Verena Rock gewählt.

.

Prof. Dr. Tobias Just und Andreas Schulten kandidierten nach der satzungsgemäßen maximalen Amtszeit nicht mehr als Präsident beziehungsweise Vize-Präsident. Die Nachfolge an der Gif-Spitze treten Prof. Dr. Thomas Beyerle und Prof. Dr. Verena Rock, nach mehrjähriger Tätigkeit als Beisitzer im Vorstand, an. Neuer Beisitzer im Vorstand ist Dr. Stephan Seilheimer, der seit vielen Jahren die Kompetenzgruppe Datenmanagement leitet. Philipp Rabsahl rückte vom bisherigen Amt des Junior-Beisitzers zum Beisitzer nach. Des Weiteren wurden im Amt des Beisitzers Brigitte Adam, Dr. Mathias Hellriegel und Markus Kreuter als Schatzmeister bestätigt. Mara Kloth begrüßt die Gif als neue Junior-Beisitzerin im Vorstand. Aufgrund seiner Verdienste um den Verein und die Verwirklichung der Vereinsziele wurde Tobias Just von den Mitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen.