Thirteen Seven startet Logistikprojekt in Ostwestfalen-Lippe

Thirteen Seven geht sein viertes Projekt in NRW an: Der Projektentwickler hat ein 30.000 m² großes Grundstück in der ostwestfälischen Gemeinde Schlangen erworben. Die Baugenehmigung für eine ca. 15.600 m² große Logistikimmobilie liegt vor, daher ist der Baustart für die Multi-User-Immobilie für Anfang 2023 anvisiert.

.

Das 30.000 m² große Grundstück liegt im Gewerbegebiet Schlangen - rund 15 km von Paderborn entfernt - in direkter Nähe zur B1 und Anschluss zur A33. Der Projektentwickler plant die Errichtung einer ca. 15.600 m² großen und 10 Meter hohen Logistikimmobilie mit einer Photovoltaikanlage sowie LED-Beleuchtung. Die kleinste Mieteinheit beträgt 6.800 m². Mit potenziellen Ankermietern für den Neubau befindet sich Thirteen Seven bereits im Gespräch.



„Bereits bei der Planung unserer Immobilien legen wir großen Wert auf die Minimierung des Flächen- und Wasserverbrauchs sowie des Pflegeaufwands. Wir versuchen so früh wie möglich, Nutzer- und Eigentümeranforderungen hinsichtlich der Taxonomie zu berücksichtigen.“, berichtet Mirko Eickhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Thirteen Seven GmbH.



Ostwestfalen-Lippe ist eine starke Wirtschaftsregion, in der mehr als 2 Millionen Menschen leben und arbeiten. „Der Region Bielefeld, Paderborn und Gütersloh fehlen zeitgemäße Logistikflächen, die Wachstum oder Konsolidierungen ermöglichen. Hier möchten wir mit unserem Objekt Abhilfe schaffen und regionalen, nationalen sowie internationalen Handelsunternehmen, Logistikern sowie Unternehmen aus der Leichtproduktion die Nutzung ermöglichen“, ergänzt Marco Eckers, Geschäftsführender Gesellschafter, zum neuen Investment in NRW, wo der Projektentwickler schwerpunktmäßig unterwegs ist.



Seit ihrer Gründung hat das mittlerweile 5-köpfige Team in Gelsenkirchen, Krefeld und Rheinbach drei Logistikprojekte entwickelt. Im Februar 2022 hat das Unternehmen auf einem ca. 25.000 m² großen Grundstück in der Europastraße 19 in Gelsenkirchen eine 17.000 m² BGF große Immobilie fertiggestellt und an die langfristigen Mieter PPG und Brand Addition übergeben. Im August 2022 vollendete Thirteen Seven planmäßig den Bau eines 14.000 m² BGF-Fläche umfassenden Objekts in der Odilia-von-Goch-Straße in Krefeld-Hüls, das seitdem der Online-Händler Galaxus nutzt [wir berichteten]. Aktuell errichtet der Projektentwickler auf einem 14.400 m² großen Grundstück eine Logistikimmobilie mit 8.400 m² BGF in der Industriestraße 3-5 in Rheinbach. Nach Fertigstellung im Dezember 2022 wird diese von der Bonum Logistik GmbH bezogen und wechselt in den Bestand von Catella [wir berichteten].



Rechtlich und steuerlich wurde die Thirteen Seven GmbH beim Grundstückskauf in Ostwestfalen von der Kanzlei K&L Gates beraten. Verkäufer des Grundstücks ist ein ortsansässiger Landwirt.