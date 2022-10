Thirteen Seven erwirbt Baugrundstück in Calbe

Thirteen Seven plant 2023 im Süden von Magdeburg die Errichtung einer knapp 18.000 m² großen Multi-Tenant Logistikimmobilie. Hierfür hat der Investor ein ca. 26.000 m² umfassendes Grundstück im Gewerbering West in Calbe (Saale) erworben. Aktuell wird der Bauantrag vorbereitet.

.

„Das Entwicklungsareal ermöglicht die Nachverdichtung mitten in einem etablierten GE-Gebiet mit 24-Stunden-Nutzung“, berichtet Marco Eckers, Geschäftsführender Gesellschafter der Thirteen Seven GmbH. „Aufgrund der Teilbarkeit der Immobilie ab ca. 6.600 m² ist der nachhaltig errichtete Neubau – hierzu zählen Green Building Features wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, Regenversickerung und -nutzung sowie der Einsatz von LED-Lampen – für einen oder mehrere Mieter geeignet“, erklärt Mirko Eickhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Thirteen Seven GmbH.



Mit potenziellen Nutzern – d.h. lokalen und regionalen Herstellern, Handels- und Logistikunternehmen – befindet sich Thirteen Seven bereits in Gesprächen. Der Bauantrag für die sechs Minuten zur Autobahn A14 entfernt gelegenen Immobilie wird derzeit erstellt. Thirteen Seven geht von einem Baustart im zweiten Quartal 2023 und einer Fertigstellung im Frühjahr 2024 aus. Bei dem Ankauf des Grundstücks wurde Thirteen Seven rechtlich und steuerlich von BCLP beraten.