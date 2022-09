Thirteen Seven entwickelt 22.000 m² Logistikfläche bei Hannover

Der Projektentwickler Thirteen Seven hat sich ein rund 38.000 m² großes Grundstück im Industriegebiet „Ackerköpfe“ in der Region Hannover Ost gesichert. Geplant ist der Bau einer modernen Logistikimmobilie mit 21.707 m² BGF. Die Baugenehmigung für das Grundstück, das von einem deutschen Brauereikonsortium verkauft wurde, liegt bereits vor.

.