Thilo Kusch wird CFO von P3 Logistic Parks

P3 Logistic Parks erweitert sein Management-Team: Thilo Kusch wird mit Wirkung zum 1. Februar 2022 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Diese neue Position soll das Unternehmen dabei unterstützen, auf den Kapitalmärkten weiter zu expandieren und das operative Geschäft sowie die finanzielle Berichterstattung zu stärken.

Als Führungskraft auf Vorstands- und C-Level bringt Kusch 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung sowie eine Spezialisierung auf Transformation und Innovation in mittleren und großen Unternehmen mit. Zuletzt hatte er Interim-CFO-Positionen in Unternehmen inne, die von strategischen Investoren und Private Equity finanziert werden. Seine vorangegangenen Positionen umfassen die Rollen als CFO von T-systems, CEO von Telecom North Macedonia (Makedonski Telekom) und CFO von Hungarian Telecom (Magyar Telekom). Kusch ist Absolvent der Technischen Universität Berlin, an der er seinen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik erwarb.



Die Ernennung von Kusch erfolgt nur zwei Wochen nach dem Debüt des Unternehmens am Green-Bond-Markt. P3 hat erstmalig eine vorrangige, unbesicherte grüne Anleihe mit zwei Tranchen im Gesamtwert von einer Milliarde Euro auf dem Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse erfolgreich emittiert.