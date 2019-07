Aamundo Fund Management ernennt Thilo Jung zum Head of Investment

Thilo Jung

© Aamundo Immobilien Gruppe

Erst vor wenigen Tagen ernnante die Aamundo Immobilien Gruppe Bernhard Berg zum Vorstand Commercial [wir berichteten]. Nun verkündet das Unternehmen die nächste personelle Neuerung. Thilo Jung übernimmt die Position des Head of Investment bei der Aamundo Fund Management GmbH, dem Fondshaus der Immobilien Gruppe. In dieser Funktion ist Jung für die Analyse und Auswahl von Immobilienprojektentwicklungen für die direkte und indirekte (Fonds-)Vergabe von Mezzanine-Kapital an Immobilienprojektentwickler zuständig. Er berichtet an Marcus Kraft, Geschäftsführer der Aamundo Fund Management.

.

Der 44-jährige Bauingenieur war zuvor Leiter Projektmanagement bei Aurelis Real Estate. Dort verantwortete er Hochbauprojektentwicklungen mit Schwerpunkt im Bereich der Büro-, Industrie- und Wohnimmobilien. Gleichzeitig managte er den An-kauf von Bestandsimmobilien sowie den Verkauf abgeschlossener Projektentwicklungen. Insgesamt realisierte er bei Aurelis Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 750 Mio. Euro. Seine berufliche Karriere startete Thilo Jung bei Bilfinger Berger Projektentwicklung als Junior-Projektleiter. Als Mitglied der Geschäftsführung bei der Bilfinger Berger Real Estate Management lag sein Tätigkeitsschwerpunkt zuletzt im Transaktionsmanagement und Corporate Real Estate Management.



„Thilo Jung kennt sich hervorragend im Projektentwicklergeschäft aus und weiß die Gütekriterien komplexer immobilienwirtschaftlicher Vorhaben für unsere Investoren präzise zu beurteilen. Mit seiner Unterstützung werden wir unseren Mezzanine-Bereich weiter ausbauen“, heißt Marcus Kraft, Geschäftsführer der Aamundo Fund Management, den Neuzugang herzlich willkommen.



„Mit Thilo Jung gewinnt die Aamundo Immobilien Gruppe einen Fachmann, der uns als erfolgreicher Projektentwickler im Mezzanine-Geschäft einen Wettbewerbsvorteil ermöglicht, indem Aamundo neben der Finanzierungs- auch die Immobilienkompetenz mit einer Leitungsfunktion in den Vordergrund stellt“, ergänzt Professor Dr. Nico Rottke, Vorstandssprecher der Aamundo Holding AG.