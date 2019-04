Thies C. Bruhn wird neuer General Manager im Grand Hotel Heiligendamm

Thies C. Bruhn

Ab dem 1. Mai wird Thies C. Bruhn der neue General Manager im Grand Hotel Heiligendamm. Der 52-jährige Norddeutsche arbeitet seit 1985 in der Hospitality Industry. Bevor Bruhn seine neue Aufgabe im Grand Hotel Heiligendamm übernimmt, hat er in Slowenien, Kroatien, Deutschland, den USA und auf den Bahamas gearbeitet.

Die letzten 29 Jahre hat Thies C. Bruhn für Kempinski Hotel & Resorts gearbeitet. Das Grand Hotel in der Prof.-Dr.-Vogel-Straße 6 in Heiligendamm, ein privat geführtes Hotel ohne eine Kooperation mit einer Hotelgruppe, ist insofern kein unbekanntes Hotel für ihn.



Seinen ersten General Manager Posten übernahm er 1999 im Kempinski Hotel Rotes Ross. In dieser Zeit lernte er auch die Inhaber-Familie Morzynski kennen. Bruhn ist sich über die nationale und internationale Bedeutung des Grand Hotels bewusst und freut sich sehr auf seine neue Aufgabe in Heiligendamm.



Seine Aufgabe wird sein, mit dem bestehenden Team und der Inhaber-Familie Morzynski die bevorstehenden Investitionen zu planen und die strategischen Herausforderungen zu bewältigen, um das Grand Hotel weiterhin im deutschen und im internationalen 5-Sterne-Luxus-Segment zu positionieren.