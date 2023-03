Thiemo Willms wird VP Development DACH bei Accor

Thiemo Willms

Thiemo Willms, seit 2016 in der Position des Director Development Central Europe bei Accor, ist neuer Vice President Development DACH und verantwortet in dieser Funktion den Ausbau der Economy-, Midscale- und Premium-Marken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er folgt auf Yannick Wagner, der als COO Managed Hotels Accor Invest Europe & North Africa in den operativen Bereich wechselt.

Seit Januar 2023 leitet Willms von der Münchner Zentrale aus das derzeit sechsköpfige Development-Team. Zu seinem Aufgabenbereich gehört, gemeinsam mit Philippe Bijaoui als neuen Senior Vice-President Development, Europe & North Africa die Wachstumsstrategie für die Region zu definieren, strategische Hotelentwicklungsprojekte zu steuern und die starken Beziehungen zu den aktuellen und potenziellen Partnern von Accor weiter zu intensivieren.



„Unsere bisherigen Resultate sind beachtlich mit allein elf unterzeichneten Projekten im vergangenen Jahr und anstehenden Flaggschiff-Eröffnungen wie einem Dreifach-Projekt im Hamburger Quartiersviertel. An diese Leistungen werden wir auch weiterhin anknüpfen, indem wir das Wachstum unserer Marken und Konzepte konsequent und nachhaltig ausbauen und die Präsenz von Accor im Markt stärken“, sieht Thiemo Willms letzteres als zentralen Punkt.



Der 34-jährige verfügt über umfassende Branchen-Erfahrung: Vor seinem Engagement bei Accor war Willms als Analyst für die JLL Hotels & Hospitality Group in London tätig sowie für namhafte und international bekannte Unternehmen aus dem Catering- und Hotellerie-Bereich, unter anderem Do&Co in Wien/Österreich sowie Grand Hyatt Hotel in Beijing/China. Er studierte an der Henley Business School in Reading/UK, wo er im Bereich International Business graduierte. Zuvor studierte Willms an der Hotelschool the Hague in den Niederlanden.