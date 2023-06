Thiemann wechselt von Jamestown zu German American Realty

Die German American Realty (GAR) holt sich aus den Reihen von Jamestown-Verstärkung. Seit dem 1. Juni ist Jens Thiemann als Head of Transactions an Bord. In seiner neuen Position wird er gemeinsam mit den Gründungspartnern und geschäftsführenden Gesellschaftern künftig alle Transaktionen mit bestehenden und auch neuen US-Partnern verantworten.

Dank internationaler Erfahrung in der Immobilienbranche, insbesondere in den Bereichen Transaktionen und Portfolio Management, bringt Jens Thiemann wertvolles Spezialwissen mit. Vor seinem Eintritt bei GAR war er bei namhaften Unternehmen wie Jamestown, Macquarie Asset Management und der Hahn Gruppe in Köln, New York und München tätig. Während seiner Zeit in New York von 2016 bis 2022 konnte Thiemann umfangreiche Erfahrungen auf dem US-Investmentmarkt sammeln und mit globalen Investoren erfolgreich Investmentstrategien umsetzen.



"Mit Jens Thiemann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für Cross-Border-Investments in den USA, der über langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk in den für uns relevanten Sektoren verfügt. Gerade in den aktuell turbulenten Zeiten auf den Kapitalmärkten profitiert GAR von seiner umfassenden Kenntnis des US-Marktes.“, freut sich Dr. Gisbert Beckers, geschäftsführender Gesellschafter und Gründungspartner von German American Realty, über den Neuzugang.