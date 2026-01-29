THI Investments bestätigt Kauf des Stuttgarter KarlsOffice von Hines

Der zum Jahresanfang bekannt gewordene Verkauf des Stuttgarter KarlsOffice von Hines an THI Investments [wir berichteten] ist offiziell bestätigt. Das Family Office der Familie Hagenmeyer wurde beim Ankauf von Clifford Chance beratend begleitet. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis bei rund 60 Mio. Euro liegen.

.

Das KarlsOffice in der Reinsburgstraße 36 gehörte seit 2018 zum Bestand von Hines. Der Investment Manager hatte das Bürogebäude als Teil des Allianz Campus erworben [wir berichteten]. Das Gebäude verfügt über eine Mietfläche von rund 11.340 m², die an die Stadt Stuttgart vermietet sind [wir berichteten].