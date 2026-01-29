60 Mio. Euro schwerer Deal
THI Investments bestätigt Kauf des Stuttgarter KarlsOffice von Hines
Der zum Jahresanfang bekannt gewordene Verkauf des Stuttgarter KarlsOffice von Hines an THI Investments [wir berichteten] ist offiziell bestätigt. Das Family Office der Familie Hagenmeyer wurde beim Ankauf von Clifford Chance beratend begleitet. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis bei rund 60 Mio. Euro liegen.
Das KarlsOffice in der Reinsburgstraße 36 gehörte seit 2018 zum Bestand von Hines. Der Investment Manager hatte das Bürogebäude als Teil des Allianz Campus erworben [wir berichteten]. Das Gebäude verfügt über eine Mietfläche von rund 11.340 m², die an die Stadt Stuttgart vermietet sind [wir berichteten].