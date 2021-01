Die Thermologistic Frankfurt GmbH hat rund 3.800 m² Hallenfläche in der Immobilie Am Weiher 6 in Kelsterbach angemietet. Zuständig für das Objekt ist der Investmentmanager Cilon GmbH. Zudem hat der Transportdienstleister zusätzliche 280 m² Bürofläche am Langer Kornweg 19-21 in Kelsterbach von der Beos AG angemietet. NAI Apollo hat…

