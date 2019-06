Thermo Fisher Scientific kommt ins Bremer Europa-Center Airportstadt zurück

Der US-amerikanische Technologie-Weltkonzern bezieht zum 1. Juli 2019 ca. 750 m² Bürofläche in der Otto-Lilienthal-Straße 1 in Bremen. „Vor einigen Jahren war Thermo Fisher Scientific bereits Mieter im Europa-Center Airportstadt“, erklärt René Heyda, verantwortlicher Vermietungsmanager bei Europa-Center. „Thermo Fisher Scientific ist damals aus dem Europa-Center ausgezogen, weil das Unternehmen selbst ein Objekt in der Bremer Airportstadt gebaut hat. Da dieses Gebäude inzwischen aus allen Nähten platzt, suchte man seit Ende letzten Jahres neue Büroflächen in der Nachbarschaft und hat sich an unsere gute Zusammenarbeit erinnert. Wir freuen uns daher, diese Mietpartnerschaft nun wiederaufleben zu lassen“, führt Heyda weiter aus.

.