Theoreim mandatiert Caceis für die ersten beiden Immobilienfonds

Caceis erhält das Verwaltungsmandat für die ersten beiden Real-Estate-Fonds von Theoreim. Der Vermögensverwalter hatte m September 2020 die Zulassung von der französischen Autorité des Marchés Financiers erhalten.

Der erste Fonds, Pythagore, ist für Retailkunden über fondsgebundene Lebensversicherungsverträge zugänglich und konzentriert sich auf Investitionen in unterschiedliche Vehikel französischer Immobilienfonds-Anlagen wie SCPIs, OPCIs, OPPCIs, AIFs und Luxemburgische AIFs oder auch als Club-Deal strukturierte Investmentmöglichkeiten sowie in Immobilien-Publikumsfonds.



Der zweite Fonds, der FPS Newton, ist professionellen Anlegern vorbehalten. Dieser offene Alternative Investmentfonds (AIF) ist vor allem für Investitionen in Gebäude, Immobilien-Club-Deals und Immobilien-Investmentfonds vorgesehen.