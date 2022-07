Theed.Projekt investiert 28 Mio. Euro bei Chemnitz

Die Theed.Projekt GmbH aus Chemnitz erwirbt im mittelsächsischen Augustusburg ein 1,8 Hektar großes, kommunales Grundstück für den Neubau eines Seniorenkompetenzzentrums und mehrerer Mehrfamilienhäuser. Das Investitionsvolumen für das Gesamtvorhaben liegt bei gut 28 Millionen Euro.

