Schwerer Schlag für The Student Hotel: Die über 300 Zimmer des erst im vergangenen Herbst eröffneten Standorts in Dresden werden ab Oktober für unbestimmte Zeit leer bleiben. Schuld daran ist die Corona Pandemie und die damit verbundenen schwierigen Zukunftsaussichten bei Studenten aus dem In- und Ausland sowie bei Firmenkunden und…

[…]