The Social Chain AG hat knapp 15.000 m² Logistikfläche in der Gobietstraße 8 in Kassel angemietet. The Social Chain AG wickelt die eigene Lagerlogistik über die Tochtergesellschaft Links Logistics ab. Das E-Commerce Unternehmen ist auf Expansionskurs und war hierzu auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Zentraldeutschland. Der Bezug…

[…]