The Ship auf der Zielgeraden

Das Kölner Bauprojekt The Ship befindet sich auf der Zielgeraden. Noch vor dem offiziellen Eröffnungstermin des Bürokomplexes im Februar 2020 werden bereits Mitte Dezember erste Mitarbeiterteams von Fond Of ihre Räume beziehen. Laut den Gründern des Unternehmens steht das Projekt „für eine zukunftsweisende und umfassende Gebäudedigitalisierung. Beide Aspekte schließen sich nicht aus – im Gegenteil: die technologischen Features sind mit dem Menschen im Mittelpunkt gedacht und sollen das Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern“.

