The Q: Gerch erweitert Auftrag der Arge Wayss & Freytag und Zech

Gerch hat die Arbeitsgemeinschaft aus Wayss & Freytag Ingenieurbau AG sowie Zech Roh- und SF-Bau GmbH mit der Sanierung der Gebäudehülle für das Projekt The Q in Nürnberg beauftragt. Das ehemalige Quelle Versandzentrum wird in den nächsten Jahren zu einer modernen Mixed-Use-Immobilie umgewandelt. Neben dem gewerblich genutzten Areal entlang der Fürther Straße werden in den weiteren Bauabschnitten vor allem Wohnungen entstehen.

.

Der Auftrag mit einem Volumen von rund 30 Millionen Euro erfolgt für den Bauabschnitt 1 an der Fürther Straße und umfasst alle notwendigen Arbeiten an Dach, Fenstern und Fassaden sowie Klinkerarbeiten und -sanierungen. Nach den erweiterten Rohbauarbeiten handelt es sich bereits um das zweite große Leistungspaket, welches seitens Gerch an die Arbeitsgemeinschaft vergeben wurde [wir berichteten]. Insgesamt sind mit dieser Vergabe Bauleistungen (Entkernungs- und Abbrucharbeiten, Erweiterter Rohbau, Gebäudehülle und Technische Gebäudeausstattung) in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro beauftragt worden. Ein letztes Leistungspaket für den Innenausbau soll in den kommenden Monaten an ein Fachunternehmen vergeben werden.



„Wir freuen uns, den Bauauftrag für die Arge aus Wayss & Freytag und Zech um diese wichtige Komponente erweitern zu können. Angesichts der aktuellen Verunsicherung in Teilen der Bauindustrie ist es wichtig, das Risiko mit kürzeren Ausführungsvorläufen und sicheren Planungen gering zu halten. Durch die Strategie der Paketvergabe rücken die Beauftragungen zeitlich nah an die Ausführungen, was die Sicherheit für unsere Partner erhöht", erklärt Alexander Pauls, Vorstand Development von Gerch.



Im Rahmen der jetzt erfolgten Beauftragung wird das Dach neu erstellt, sowie die denkmalgeschützte Klinkerfassade kleinteilig und aufwendig saniert. U.a. werden Fehlstellen ausgebessert, Fugen und Verankerungen nachgearbeitet und die Fassade gesäubert. Die bisherigen Bestandsfenster werden entsprechend der Vorgaben des Denkmalschutzes durch energetisch hochwertige Stahlfenster ersetzt. Die neu in das Gebäude eingeschnittenen Lichthöfe erhalten zudem eine komplett neue Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade.



Im Bauabschnitt 1 der Revitalisierung des ehemaligen Quelle Versandzentrums entsteht derzeit ein neues Behördenzentrum für die Stadt Nürnberg. Auf ca. 42.000 m² Mietfläche werden im Jahr 2024 diverse Behörden der Stadt einziehen, die bisher auf unterschiedliche Standorte im Stadtgebiet verteilt sind. Im Erdgeschoss des Gebäudes sind Flächen für Einzelhandel vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze werden in einer neuen Tiefgarage unterhalb des Vorplatzes „Fürther Straße“ sowie dem denkmalgeschützten Bestand realisiert.