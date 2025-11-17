The Pulse gewinnt weitere Mieter: über 11.000 m² Büroflächen vergeben

Union Investment hat im Amsterdamer Quartier The Pulse sechs neue Büromieter gewonnen. Insgesamt wurden über 11.000 m² Bürofläche vermietet, darunter an One Dyas, Manychat, Liberty Global und Cushman & Wakefield. Auch Wohnungen, Gastro und Kulturflächen sind nahezu voll belegt.

Mit dem internationalen Gewerbemakler Cushman & Wakefield wurde ein Vertrag über knapp 2.000 m² abgeschlossen. Die Energiegesellschaft S4 Energy hat die Marketing-Suite mit einer Fläche von rund 550 m² angemietet. Der niederländische Energiekonzern One Dyas übernimmt auf zwei Etagen rund 2.300 m². Die Internetplattform Manychat hat das 14. Obergeschoss mit 1.132 m² angemietet, und der Breitbandanbieter Liberty Global bezieht knapp 2.300 m² auf zwei Etagen. Das Trading-Unternehmen Pinley hat zudem rund 3.500 m² im fünften Stock angemietet.



Union Investment hatte das Quartier an der Amsterdamer Südachse im Jahr 2021 als Projektentwicklung erworben und rund 400 Millionen Euro investiert. Nach der Fertigstellung im November vergangenen Jahres ist es in den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland übergegangen.



Vermietet sind auch alle 164 Wohnungen im Mid Segment von The Pulse. Die Wohnungen im sogenannten Free Segment, einschließlich der Penthouse-Apartments, sind ebenfalls weitgehend vergeben. Insgesamt sind bereits rund 96 Prozent aller Wohnungen und 85 Prozent der Büroflächen vermietet.



Im Bereich Kultur und Gastronomie gibt es weitere Neuigkeiten: Das Boutique-Kino Cinebeat hat sein Soft Opening erfolgreich abgeschlossen. Das Restaurant-Bar-Kaffee Lucy, betrieben vom Inhaber des De Ysbreeker in Amsterdam, hat am 7. November 2025 eröffnet.



„Nur ein Jahr nach Fertigstellung des Quartiers sind bereits 86 Prozent aller Flächen vermietet – und das meist zu deutlich besseren Konditionen als ursprünglich geplant. Das ist ein großer Erfolg unseres Asset Managements und zeigt, dass hochwertige Büroflächen in guten Lagen nach wie vor sehr gefragt sind. Wir stehen bereits mit weiteren potenziellen Mietern im Austausch“, sagte Henrike Waldburg.



The Pulse verfügt über rund 36.000 m² vermietbare Büroflächen und 200 Wohnungen mit einer vermietbaren Gesamtfläche von etwa 9.600 m². Ergänzt wird das Ensemble durch rund 1.600 m² Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie ein Boutique-Kino mit etwa 2.700 m². Öffentliche Bereiche, darunter ein Park und ein Stadtwald im achten Stock sowie mehrere Dachterrassen, schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualitäten für Anwohner und Beschäftigte.