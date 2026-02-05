The Padel Company kommt ins Turbinenwerk Mannheim

Das Sport- und Freizeitkonzept „mitte“ der The Padel Company GmbH wird ab 2027 im Turbinenwerk Mannheim aktiv. Aurelis vermietet rund 4.200 m² Hallenfläche an das Unternehmen und schafft damit Raum für 12 Courts, Gastronomie und Community-Angebote. Die denkmalgeschützten Hallen werden zuvor umfassend modernisiert.

.

Ab 2027 wird The Padel Company rund 4.200 m² Hallenfläche in den Hallen 14ab–15ab an der Emmy-Noether-Straße nutzen und dort einen Padel-Standort mit mehreren Spielfeldern realisieren. Die Flächen sind Teil des historischen Hallenensembles im Turbinenwerk Mannheim. Aurelis wird die Flächen umfassend sanieren und für die neue Nutzung ertüchtigen. Geplant ist unter anderem die Erneuerung des Dachs, der Fassaden sowie der technischen Infrastruktur. Ergänzend entstehen Empfangs-, Service- und Gastronomiebereiche. Die Übergabe an den Mieter ist nach Abschluss der Baumaßnahmen im 2. Quartal 2027 vorgesehen.



„Mit The Padel Company gewinnen wir einen weiteren Mieter, der die Nutzungsvielfalt im Turbinenwerk sinnvoll ergänzt. Der Sport- und Freizeitbereich ist ein wichtiger Baustein für ein lebendiges Quartier. Die Ansiedlung zeigt, dass sich auch großflächige historische Hallen erfolgreich für neue, publikumsorientierte Konzepte weiterentwickeln lassen“, sagt Tobias Neldner, Gesamtverantwortlicher im Turbinenwerk Mannheim.



„Das Turbinenwerk Mannheim bietet mit seinen großzügigen Hallenflächen, seiner guten Erreichbarkeit und seinem dynamisch wachsenden Umfeld ideale Voraussetzungen für unser Konzept“, sagt Bastian Krautwald, Geschäftsführer der The Padel Company GmbH. „Mit dem neuen Standort bauen wir unsere Präsenz der Boutique-Clubs in der Metropolregion Rhein-Neckar gezielt aus. Wir schaffen ein attraktives Angebot für Freizeit- und Vereinssportler, das über das klassische Spiel hinausgeht: tägliche Events wie der 7AM Club oder Late Night Padel, offizielle Turniere und Ligaspiele sowie eine Trainingsakademie und persönliche Betreuung durch unsere Community Leaders im Club. Die Spielhöhe von über 10 Metern schafft den passenden Rahmen, um auf 8 Double- und 4 Single-Courts eine tolle Zeit zu verbringen.“



Auf dem rund 200.000 m² großen Turbinenwerk-Areal entwickelt die Aurelis in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim ein modernes Gewerbequartier mit viel Grün, das sich in das städtische Umfeld integriert. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben sich bereits für den Standort entschieden.