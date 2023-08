The Office Group gewinnt Grammarly für Presshaus Podium

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Grammarly hat sich als Standort der deutschen Niederlassung für das Pressehaus Podium in der Karl-Liebknecht-Straße 29a in Berlin entschieden. Der KI-Innovator hat seit August 2023 eine eigene Etage in dem neuesten deutschen Gebäude von The Office Group bezogen. Durch die hohe Flexibilität, die es seinen Mietern gewährt, wurde die gesamte Etage mit einer Fläche von 1.640 m² auf deren Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Für The Office Group ist dies der größte Deal in Deutschland.

.

The Office Group freut sich, auch den technischen Anforderungen des Unternehmens gerecht werden zu können. Als KI-Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley war Grammarly bei der Suche nach einer geeigneten Bürofläche auf ausreichend Kapazitäten für die IT-Anforderungen bedacht. Auch die weiteren Angebote wie etwa einer Sky-Lounge, dem Fitnessbereich, einem hauseigenes Café und viel Platz für Kreativität für die Teammitglieder, waren Gründe für die Standortentscheidung. Zudem konnte der Facility-Anbieter mit dem Interior Design, inkludiertem Premiumservice sowie der Gebäudestruktur überzeugen.