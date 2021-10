The North Face feiert Eröffnung im Gerhof

Das auf Outdoorbekleidung spezialisierte Konzept „The North Face“ hat in der vergangenen Woche seine Eröffnung im Hamburger Gerhof gefeiert. Der Filialist mietet rund 300 m² für einen neuen Store in der Gerhofstraße 1-3.

.

Der Laden in der großzügigen Ecklage wurde ehemals durch Esprit genutzte. Vermieter der Immobilie ist die Commerz Real, die die Immobilie seit 2003 im Bestand des offenen Immobilienfonds Hausinvest hält. Ankermieter des 10.000 m² großen Gebäudes ist der Anbieter flexibler Arbeitsflächen Wework, der in 2018 einen Mietvertrag über 6.000 m² abschloss, die nach einer umfassenden Modernisierung seitens des Eigentümers ebenfalls in den nächsten Monaten durch den CoWorking-Anbieter eröffnet werden sollen [wir berichteten].



„Dieser neue Store ist ein weiteres Signal für die sehr gut nachgefragte Hamburger City West, die innerhalb von wenigen Wochen „Carhartt“ sowie „Lululemon“ [wir berichteten] und nun mit „The North Face“ weitere internationale Marken für das Quartier hinzugewonnen hat“, sagt Philipp Hass, Head of Retail North bei CBRE, dessen Team die Anmietung begleitete.