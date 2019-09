Novum eröffnet 12. The Niu Hotel in Halle an der Saale

Nach der Eröffnung des „The Niu Fury“ in Aschheim vor den Toren Münchens Mitte August [wir berichteten] schickt die Hamburger Novum Hospitality nun mit dem „The Niu Ridge“ in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt ihr jüngstes Hotel der innovativen Marke ins Rennen. Das Hotel verfügt über 186 Zimmer und bietet dank der Lage in der Nähe des Hauptbahnhofs optimale Übernachtungsmöglichkeiten für Freizeit- und Geschäftsreisende. Der Namenszusatz „Ridge“ bedeutet Kante und ist eine Anlehnung an die Salzgewinnung in Halle, die im Hotel mit jeder Menge Ecken und Kanten kreativ in Szene gesetzt wird. Die Altstadt Halles ist weniger als einen Kilometer entfernt, der Flughafen Leipzig/Halle ist in 25 Kilometern zu erreichen.

.