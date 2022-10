The Monument Hotel kooperiert mit BW Signature Collection

Die BWH Hotel Group Central Europe verzeichnet einen Neuzugang in der Mainmetropole Frankfurt: Unter dem Namen The Monument Hotel hat sich ein kernsaniertes Hotel in direkter Nähe zur Frankfurter Messe und dem Stadtzentrum für die Kooperation mit der BW Signature Collection entschieden, einem Soft Brand und einer Hotelkollektion für individuelle Hoteliers der BWH Hotel Group.

.