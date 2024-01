The Hoxton Vienna startet im April

Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin im Herbst konnte nicht gehalten werden, aber jetzt ist der Umbau über die Zielgerade gegangen: Das erste „The Hoxton Vienna" wird im April 2024 eröffnen. Highlights des Top-Hotels im dritten Bezirk wird die Rooftop-Bar und das Pooldeck mit Blick auf die City.

