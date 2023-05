The Hoxton feiert Deutschland-Debüt

The Hoxton feiert mit seiner Eröffnung in der deutschen Hauptstadt sein Debüt. Das neue Hotel wenige Minuten vom Ku’Damm entfernt ist das erste Haus der Marke in Deutschland.

The Hoxton Charlottenburg, eine Marke der Ennismore Gruppe, bietet 234 Zimmer eine Lobby-Bar, ein Restaurant sowie einen Wintergarten mit Kamin in der Lobby des Hotels. Ergänzt wird das Hotel durch drei Tagungs- und Veranstaltungsräume im Dachgeschoss.



Ennismore hatte die Immobilie in der Meinekestraße 18-19, die einst das The Mark Hotel beheimatete, in 2020 erworben und Mitte 2021 die Eröffnung des ersten deutschen Standorts in Berlin angekündigt [wir berichteten]. Inzwischen steht auch schon das zweite The Hoxton in der Pipeline. Die Marke hält in das Hamburger Projekt von Art-Invest Real Estate Einzug und wird die Flächen des ehemaligen Sofitel Alter Wall beziehen [wir berichteten]. Das neue Hotel wird von Ennismore unter einem Pachtvertrag der GHotel Group gemanagt.