The Grounds steigt mit einer Beteiligung von 51 % in das von der Deutschen Habitat geplante Wohnprojekt in Blankenfelde-Mahlow ein. In drei Bauabschnitten werden die beiden JV-Partner rund 32.000 m² BGF realisiert und setzen damit auf die steigende Attraktivität des BER-Umfelds.

[…]