The Grounds Real Estate Development: Veränderung im Management

Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG hat in seiner Aufsichtsratssitzung mit sofortiger Wirkung Thomas Prax, CFO der Red Rock Group, zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Zugleich haben die amtierenden Vorstände Hans Wittmann und Eric Mozanowski, wie in der letzten Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juli 2018 bereits angekündigt, ihre Ämter mit Wirkung zum 30. Juli 2018 niedergelegt. Beide werden der The Grounds-Gruppe aber in einer Übergangszeit als Geschäftsführer verschiedener großer Projektgesellschaften verbunden bleiben.

.

Kürzlich hatte die Red Rock Wealth Management Ltd. mit Sitz in Birmingham von den drei The Grounds Hauptaktionären 70,2% der Anteile der Gesellschaft erworben, wobei die dingliche Übertragung noch aussteht. Prax ist seit Juli 2017 in der Red Rock Group als CFO tätig und verfügt zudem durch verschiedene ausgeübte Führungspositionen in der Immobilienbranche über ein umfangreiches Branchenwissen. Zuvor war der Manager über viele Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei großen Gesellschaften wie Deloitte oder PWC tätig.